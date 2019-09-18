Son Dakika Haberleri: Öğrencilere özel program
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Öğrencilere özel program

2 saat önce

İşkur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nu ziyaret etti.

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İşkur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen, Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'nu ziyaret etti.


Ziyarete İşkur Bursa İl Müdürü Feyzullah Eren Türkmen ve İnegöl İşkur Müdürü Ahmet Baştürk katıldı. Üniversite öğrencilerine yönelik başlatılan Sosyal Çalışma Programı hakkında Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu'na bilgiler veren Feyzullah Eren Türkmen'in bilgilendirme toplantısına öğrenciler de katıldı. Kaymakam Seyitoğlu, öğrencilerin proje ile ilgili görüşlerini dinlendi. Toplantıda öğrencilerin gelecek planlarına yönelik konular görüşüldü. - BURSA

İŞKUR, Bursa, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 11:10 Kaynak: İHA
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