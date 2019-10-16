Son Dakika Haberleri: Öğrencilere para karşılığı sınav sorularını verdiği iddiasıyla açığa alındı
Son Dakika Güncel Öğrencilere para karşılığı sınav sorularını verdiği iddiasıyla açığa alındı

Öğrencilere para karşılığı sınav sorularını verdiği iddiasıyla açığa alındı

1 saat önce

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) öğretim görevlisi olan R.T., öğrencilere para karşılığı özel ders ve sınav sorularını verdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

Öğrencilere para karşılığı sınav sorularını verdiği iddiasıyla açığa alındı, System.String[]

BOLU Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nde (BAİBÜ) öğretim görevlisi olan R.T., öğrencilere para karşılığı özel ders ve sınav sorularını verdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında açığa alındı.

BAİBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu'nda öğrenciler, öğretim görevlisi R.T.'yi, bazı öğrencilere para karşılığı özel ders ve sınav sorularını verdiği iddiasıyla rektörlüğe şikayet etti. BAİBÜ Rektörlüğü tarafından iddiaların araştırılması için öğretim görevlisi R.T. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında R.T., açığa alınırken, hakkında Yüksel Öğretim Kurulu'nca işlem başlatıldığı öğrenildi.


Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.10.2019 04:01 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tank Palet Fabrikası'nın özelleştirilmesi kesinleşti
Resulayn'da terör örgütü YPG'ye ait İHA düşürüldü Son Dakika: ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brein ile Çavuşoğlu'nun görüşmesi iptal edildi Ankara'ya gelen Pompeo'dan küstah Türkiye ve Erdoğan açıklaması

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2019 17:36:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere para karşılığı sınav sorularını verdiği iddiasıyla açığa alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]