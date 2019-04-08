Öğrencilere Polislik Mesleği Anlatıldı
59 dakika önce
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçesinde polisler lise öğrencilerine polislik mesleğini anlattı.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
İlçesinde polisler lise öğrencilerine polislik mesleğini anlattı.
Türk Polis
Teşkilatının 174. Kuruluş Yıldönümü dolayısıyla İlçe Emniyet Müdürlüğü
personelleri Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret etti.
Türk polis teşkilatının 174.kuruluş yıldönümü vesilesiyle İlçe Emniyet Müdürü Komiser Mehmet Ali Koçyiğit ve beraberindeki polisler Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret edip öğrencilere polislik mesleği hakkında bilgi verdi.
Polisler öğrencilere polisin görevleri, polis olmak için gerekli koşullar ve eğitim süreci, olumlu ve olumsuz yönleri, karşılaşılabilecek güçlükler, halkın huzurunu sağlamak için üzerimize düşen görevler ve öğrencilerin merak ettiği konular hakkında bilgilendirdi. Okul Müdürü
Recep Akbaşlı ise ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirtti. - ADIYAMAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 06:01 Kaynak: İHA
Survivor Türkiye Yunanistan'da Yeni Eleme Sistemini Acun Ilıcalı Açıkladı!
Adıyaman'da 2 Bin 890 Kişinin İşe Alınacağını Duyanlar, İŞKUR Önünde Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Liseli Kıza Ormanda İşkence Yapan Vicdansızlara 23'er Yıl Hapis İstemi
Cani Sevgili, Eda Öğretmeni 6 Yaşındaki Kızının Yanında Bıçaklayarak Öldürdü