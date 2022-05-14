Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı - Son Dakika
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Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

14.05.2022 11:52
Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

Kars'ta polislik mesleği lise öğrencilerine anlatıldı.

Kars'ta polislik mesleği lise öğrencilerine anlatıldı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü'nce öğrencileri bilgilendirme toplantıları devam ediyor.

TDP ekipleri lise öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilerle bir araya gelen polis, polislik mesleği anlattı. Öğrencilerin sorularını da yanıtlayan polis, lise öğrencilerine 'Güvenli İnternet Kullanımı' hakkında da bilgi verdi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği toplantıda, polis son olarak öğrencilerle bir de hatıra fotoğrafı çekildi. Bu tür etkinliklerin devam edeceği öğrenildi. - KARS

Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı
Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı

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Toplum Destekli Polislik, Emniyet Müdürlüğü, Polis, Kars, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilere polislik mesleği anlatıldı - Son Dakika
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