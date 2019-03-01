Öğrencilere Polislik Mesleğini Anlattılar

Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.

Muş'un Bulanık ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programda öğrencilere polislik mesleği tanıtıldı.



Bulanık Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro personeli Gökhan Tekçe, öğrencilere polisliğin bir vatan sevdasıyla yapıldığını anlattıklarını söyledi.



Polisliğin güzel ve onurlu bir meslek olduğunu belirten Tekçe, "Bizler bu mesleği seçtik, gururla, onurla yapıyoruz. İnsanlar, her insandan yardım isteyemez ama polislerden hepimiz her konuda yardım isteyebiliriz. Bu mesleğin en güzel yanlarından biri de herkese, hiçbir ayrım yapmadan yardımcı olmaya çalışmaktır. Sizlerin huzur için 24 saat görev başındayız." ifadelerini kullandı.

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