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Öğrencilere sağlıklı beslenme eğitimi

6 saat önce

Hacılar ilçesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme eğitimi verildi.

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Hacılar ilçesinde öğrenim gören öğrencilere yönelik sağlıklı beslenme eğitimi verildi. Diyetisyen Berna Seniyye Köseahmetoğlu tarafından verilen seminerde, "Okul çağında beslenme ve kahvaltının önemi" konusu ele alındı.


Hacılar Şehit Polis Ahmet Cihan Kilci Kültür Merkezi'nde düzenlenen eğitim seminerine Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Okul Müdürleri ve öğrenciler katıldı.


Programda bir konuşma yapan Başkan Özdoğan, "Sağlıklı nesiller inşallah gençlerimizle birlikte gelecek. Gençlerimiz geleceğe güvenle bakmamıza neden olan sevgili yavrularımızdır. İnşallah her şey sağlıklı beslenmeyle başlıyor. Seminere katılan genç kardeşlerime ve emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." İfadelerine yer verdi.


Başkan Özdoğan'ın konuşmasının ardından Diyetisyen Berna Seniyye Köseahmetoğlu tarafından verilen seminerde Okul çağında beslenme ve kahvaltının önemi" konusu ele alındı. Köseahmetoğlu, "Beslenme, yaşamımızı sürdürmek, büyüme gelişmemizi sağlamak, sağlığımızı iyileştirmek, yaşam kalitemizi yükseltmek, sağlığımızı korumak ve geliştirmemiz için gerekli besin ögelerini ve biyoaktif bileşenleri içeren besinleri alıp vücudumuzda kullanmak demek. Her yaştan insanın beslenmesi aynı olamaz. Küçük bir bebeğin, sizlerin veya yaşlı bir amcanın teyzenin beslenmesi aynı olamaz. O yüzden diyoruz ki insanın yaşına, cinsiyetine, çalışma ve özel durumuna göre ihtiyaçları olan enerji ve besin ögelerini her birinden yeterli miktarda alabilmesidir. Besin çeşitliliği sağlıklı beslenmenin temelidir. Bunu asla unutmayalım." dedi. - KAYSERİ

Diyetisyen, Hacılar, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:18 Kaynak: İHA
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