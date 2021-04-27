TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR - Son Dakika

TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR

27.04.2021 12:29

TOKAT'ta Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli bilişim teknolojileri öğretmenleri Kemal Özlü ve Yasin Çelenk, öğrencileri için sanal gerçeklik uygulaması geliştirdi.

TOKAT'ta Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde görevli bilişim teknolojileri öğretmenleri Kemal Özlü ve Yasin Çelenk, öğrencileri için sanal gerçeklik uygulaması geliştirdi. Uygulamayla öğrenciler, öğretmenleri ile sanal ortamda bir araya gelme imkanına kavuştu. İsteyen öğrenciler sanal gerçeklik gözlüğüyle canlı derslere katılarak, uygulama eğitimi alabiliyor.

Yeşilırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bilişim teknolojileri öğretmenleri Kemal Özlü ve Yasin Çelenk, pandemi sürecinde öğrencilere daha faydalı ders vermek için arayış içine girdi. İki öğretmen kafa kafaya vererek sanal gerçeklik uygulaması geliştirdi. Uygulamayla öğrenciler öğretmenleri ile sanal ortamda bir araya gelebiliyor. Okulda bir bölümü yeşil perde ile kaplayan öğretmenler burada sanal gerçeklik gözlüklerini takarak öğrencilerine eğitim veriyor. Öğrenciler evlerinde, ister sanal gerçeklik gözlüğüyle, isterlerse bilgisayar ve cep telefonuyla uygulamaya girerek ders işleyebiliyor.

Öğretmen Kemal Özlü, Pandemi dönemi araya girince elimizdeki donanımları nasıl sanal gerçekliğe ve uzaktan eğitimde nasıl değerlendirebiliriz, diye düşündük. Bizim geliştirmiş olduğumuz 'VR Atölye' uygulaması bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Bizim burada yapmaya çalıştığımız şey, uzaktan eğitimle özellikle mesleki eğitim dersleri yani beceriye dayalı dersler etkin bir şekilde verilemiyor. Çünkü öğrencinin işin içinde olması gerekiyor. Parçayı eline alıp bakması ve tanıması gerekiyor. Bu noktada biz neler yapabiliriz derken sanal gerçeklik bize çözüm oldu. Sanal gerçeklikle biz geliştirdiğimiz uygulama aracılığıyla öğrencilerimizi aynı sanal ortamda bizlerle bir araya getirip istediğimiz donanımları onlara tanıtabiliyoruz. Donanımı istediğimiz şekilde hareket ettirebiliyoruz. Sadece biz değil öğrencilerimiz de yapabiliyor. Bu uygulama sadece meslek dersleri ile sınırlı kalacak bir şey değil. Bir bitki hücresinin parçalarını bile ayrı ayrı göstererek uygulayabilirsiniz. Bütün derslere uygulanabilecek bir uygulama dedi.

'ÖĞRETMEN VE ÖĞRENCİ SANAL ORTAMDA BULUŞUYOR'

Öğrencilerin uygulamaya evlerinden bağlandıklarını belirten Özlü, Evlerinden bağlanırken ister normal bilgisayar ister cep telefonundan giriş yapabiliyorlar. Sanal gerçeklik gözlüğü var ise eğer bununla da sanal gerçeklik ortamına dahil olabiliyor. Sadece geleceği bekleyen değil geleceği inşa etmede rol oynayan öğrenciler yetiştirmek istiyoruz. Bu geleceğe öğrencilerimizi hazırlamanın yollarından birisi de öğrencilerimizi bu inovatif teknolojilerle tanıştırmak. Sanal gerçeklik bunlardan birisidir diye konuştu.

Öğrenciler ise öğretmenlerinin hayata geçirdiği uygulamanın daha faydalı olduğunu ve yüz yüze eğitim alıyormuş hissi yaşadıklarını dile getirdi.

TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR
TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR

Anadolu Lisesi, Öğretmen, Pandemi, Çelenk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TOKAT ÖĞRENCİLERE SANAL GERÇEKLİK ORTAMINDA DERS VERİYORLAR - Son Dakika


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