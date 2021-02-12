Öğrencilere sanal laboratuvarlarda deney imkanı - Son Dakika

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, dünyanın en gelişmiş sanal laboratuvarlarını VRLab Academy iş birliğiyle öğrencilerle buluşturmak için protokol imzaladı.

28 farklı ülkede kullanılan, öğrencilerin gerek evlerinden gerekse okullarından dünyanın en gelişmiş sanal laboratuvarlarına ulaşmalarını sağlayan VRLab Academy eğitim platformunun medya lansmanı, Doğa Koleji Genel Müdürlüğü'nde gerçekleşti.

Lansmana, İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Özeren, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle ve VRLab Academy CEO'su Gürcan Demirci katıldı.

"SANAL LABORATUVAR ÖĞRENCİLERİN ÖĞRENME SÜRECİNE KATKI SAĞLADI"

Açılış konuşmasını yapan İTÜ ETA Vakfı Başkanı ve Doğa Koleji Kurucu Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Karaca, "Pandemi süreci bizleri eve hapsetti. Bu nedenle Teknoloji, Fizik, Kimya alanlarındaki laboratuvarlarımızı sanal ortama taşıdık. VRLab Academy de bu konuda bizlere aracı oldu. Böylece öğrenciye tek başına laboratuvarda deney yapma imkanı sağlandı. Bu süreç aynı zamanda öğrencinin öğrenme sürecine katkı sağladı. Türkiye'de hibrit eğitim sistemine hızla adapte olduk. İTÜ'nün 248 yıllık birikimi, bilimsel vizyonu, okul öncesi yaştan üniversite çağına kadar öğrencilere kılavuz oluyor. Pandemi sürecinin bütün dünyayı etkilediği süreçte, eğitimimizi zenginleştirecek tüm alanlara özenle yaklaştık. Çocuklarımız, yarına bilimin ışığıyla yürüyor. Bu iş birliği, İTÜ'nün, Vakfımızın, okullarımızın vizyonu için de değerlidir" dedi.

"EĞİTİMİMİZ, SANAL DENEYLERLE ZENGİNLEŞTİ"

VRLab Academy ile bir süredir çalışmalar yaptıklarını söyleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, "Pandeminin ilk gününden bu yana, önce sağlık ardından da kesintisiz eğitim için büyük mücadele verdik. Yatırım yaptık. Mesela, güvenli Fiber optik alt yapısına sahip olan tüm okullarımızda, band genişlikleri 10 ila 25 kat arttırıldı. Öğrencilerimizden önce öğretmenlerimizi eğittik. İçeriklerimiz gözden geçirildi, yenilendi, kitaplarımızın dijital uyumluluğu arttırıldı. Uzaktan eğitimde çocuklarımız laboratuvarlarını kullanamadı ancak sanal laboratuvarlar aracılığıyla deney yapmaktan geri kalmalarını önledik. Öğrencilerimiz; gerek derslerde gerek evde, fizik, kimya ve biyoloji derslerinde sanal deney uygulamalarını rahatlıkla yapabiliyorlar. Öğrencilerimize büyük destek sağlayacak deney ortamını hazırlayan VRLab Akademi'ye teşekkür ediyor, iş birliğimizin, çocuklarımıza ve ülkemizin geleceğine hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLER OKULLARINDAN VEYA EVLERİNDEN DENEY UYGULAMALARINI YAPABİLİYOR"

VRLab Academy CEO'su Gürcan Demirci ise "VRLab Academy sanal gerçeklik teknolojisini de kullanarak Fizik, Kimya, Biyoloji ve Fen Bilgisi deneylerine yönelik öğrencilerin üç boyutlu ortamda laboratuvar cihazlarını kullanmasını sağlayan bir eğitim plartformu. Öğrenciler okullarından veya evlerinden deney uygulamalarını yapabilmekte. Eğitimde dijital teknolojilerin, sadece pandemi sürecinde değil, pandemi dönemi sonrasında da vazgeçilmez bir unsur olacağını dikkate alıyoruz. Tüm öğrenim seviyelerine yönelik, bilimsel formüllerle çalışan ve kaydedilebilen veri imkanı sunuyoruz. Farklı kategori ve deney seçenekleri ile devamlı güncellenen platformumuzla birlikte öğrenciler, fizik, kimya, biyoloji, fen bilgisi laboratuvar uygulamalarından; popüler bilim ve nükleer fizik laboratuvarlarına kadar farklı bilimsel kategorilerde laboratuvar deneyi yapma imkanı bulacaklar. VRLab Academy eğitim platformu, geleceğin eğitim metodolojilerini müfredatla uyumlu şekilde eğitmenlere ve öğrencilere sunuyor" ifadelerini kullandı.

VRLab Academy CEO'su Gürcan Demirci tarafından; İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, Bilişim ve Eğitim Teknolojileri Direktörü Hakan İnanır, Liseler Koordinatörü Sibel İzgiman, Eğitim Danışmanı Özgür Kapan, Fizik Bölüm Başkanı Sema Balkan, Kimya Bölüm Başkanı İbrahim Türken, Biyoloji Bölüm Başkanı Muhammet Kılıçöz, Fen Bilimleri Bölüm Başkanı Fatih Tüfekçi ve İş Geliştirme ve Süreç Yönetimi Müdürü Hamza Yılmaz'a plaket verildi.