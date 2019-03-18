Öğrencilere Satacakları Uyuşturucu ile Yakalandılar

ANKARA'da okul önlerinde satmak için İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı.

ANKARA'da okul önlerinde satmak için İstanbul'dan uyuşturucu getirdiği tespit edilen 3 şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Operasyonda, 6 kilo bonzai ele geçirildi.



Mamak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları istihbari çalışma sonucu, bazı kişilerin, İstanbul'dan getirdikleri uyuşturucuyu okul önlerinde satacağını tespit etti. Harekete geçen polis ekipleri, kiralık araçlarla İstanbul'dan bonzai getiren şüphelileri takibe aldı. Ekipler, gece saatlerinde şüphelilere operasyon düzenledi. Kaçmaya çalışan şüpheliler, kovalamaca sonucu çevre yolunda yakalanarak gözaltına alındı.



Şüphelilerin araçlarında yapılan aramada 6 kilo bonzai ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y., B.Ü., ve Z.B. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



- Ankara

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

İstanbul'un Nüfusu Son 5 Yılda Artarak 131 Ülkeyi Geride Bıraktı

İstanbul'da Uyuşturucu Satıcıları Mahalleyi Basıp Önüne Gelene Ateş Etti

İstanbul'da Tanzim Satışlar 5 Haziran'a Kadar Devam Edecek

MHP'li Vekil Enginyurt'tan Bülent Arınç'a Tepki: Biri Bunu Sustursun