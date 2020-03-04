Öğrencilere şehit evinin önünde "vatan" dersi - Son Dakika
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Öğrencilere şehit evinin önünde "vatan" dersi

6 saat önce

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Raşit Özkardeş Ortaokulu öğrencileri, sosyal bilgiler dersi kapsamındaki "vatan" konusunu, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın evini ziyaret ederek işledi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesindeki Raşit Özkardeş Ortaokulu öğrencileri, sosyal bilgiler dersi kapsamındaki "vatan" konusunu, İdlib'de şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya'nın evini ziyaret ederek işledi.

Öğretmenleri öncülüğündeki yaklaşık 200 öğrenci, Türk bayraklarıyla yürüyüş yaparak, İncilipınar Mahallesi'ndeki şehidin evinin önüne gitti.

Burada saygı duruşunda bulunan öğrenciler, büyük bir Türk bayrağı açıp İstiklal Marşı okudu.

Öğrenciler daha sonra şehit babası Mehmet Çankaya'ya taziyede bulundu.

Mehmet Çankaya'ya sarılarak acısını paylaşan bazı öğrenciler, gözyaşlarını tutamadı.

Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Halil Çankaya, Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Cebeci Askeri Şehitliği'nde son yolculuğuna uğurlanmıştı.

Öğrencilere şehit evinin önünde vatan dersi

Piyade, İdlib, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 08:41 Kaynak: AA
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