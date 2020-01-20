Son Dakika › 3. Sayfa › Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı - Son Dakika
Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı
6 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:06 Kaynak: İHA
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde bir ilkokulunda meydana geldi. Okulda görevli sınıf öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletti. Bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında geniş çaplı inceleme başlattı. - SİİRT
Son Dakika Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı "Seviyor musun?" sorusuna hayır yanıtı alınca direksiyonu kırdı Bir otomobilin kapılarına gizlenmiş 5 bin 450 adet su kaplumbağası yakalandı