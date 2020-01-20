Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı - Son Dakika

Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı

6 saat önce

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.

Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı, System.String[]

Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şirvan ilçesi Demirkapı köyünde bir ilkokulunda meydana geldi. Okulda görevli sınıf öğretmeni A.K.'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç.'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu ilçe milli eğitim müdürlüğüne iletti. Bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K.'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında geniş çaplı inceleme başlattı.

(Selami Deniz/İHA)

Şirvan, Siirt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 03:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Öğrencilerin vücuduna sıcak soba maşası değdiren öğretmen açığa alındı
Su borusuna asılı halde bulunan Tuğba öğretmenin ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görünce hanımla kanımız dondu" dediği Suriyeli aile için talimatı verdi

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 21:48:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]