Öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika

Öğrencilere sıfır atık eğitimi

6 saat önce

Tekirdağ'da Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimleri tarafından Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüme kazandırılması ve Sıfır Atık hususlarında Ergene'de bulunan öğrencilere eğitim verildi.

Öğrencilere sıfır atık eğitimi, System.String[]

Tekirdağ'da Ergene Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimleri tarafından Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüme kazandırılması ve Sıfır Atık hususlarında Ergene'de bulunan öğrencilere eğitim verildi.


En iyi çevreci belediyecilik örneği sergileyen Ergene Belediyesi, Ergene'de bulunan okullarda öğrencilere Ambalaj Atıklarının Geri Dönüşüme kazandırılması ve Sıfır Atık hususlarında eğitim verdi. Paşaköy ve Misinli Mahallelerindeki okullarda başlayan eğitimler önümüzdeki günlerde diğer mahallelerde de verilmeye başlanacak.


Öğrencilere verilen eğitimler kapsamında, israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılması ve oluşan atık miktarının azaltılması konuları hakkında eğitimler verildi.


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel sıfır atık projesine gerekli önem ve hassasiyeti gösterdiklerini belirterek, "Temizlik İşleri Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Birimlerimiz projenin sürdürülebilirliği ve yaygınlaştırılması amacıyla okullarda öğrencilerimize çevre konusunda eğitimler vermektedir. Öğrencilerimize temiz çevre bilincini aşılamak ve bu bilincin artmasını sağlamak amacıyla eğitimlerimiz Ergenemizde devam edecek" dedi. - TEKİRDAĞ

Tekirdağ, Misinli, Paşaköy, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 03:30 Kaynak: İHA
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