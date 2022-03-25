Öğrencilere sıfır atık eğitimi - Son Dakika
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Öğrencilere sıfır atık eğitimi

25.03.2022 14:10
Öğrencilere sıfır atık eğitimi

Karapınar Belediyesince, ilçedeki bir okulda farkındalık oluşturmak amacıyla sıfır atık semineri düzenlendi.

Karapınar Belediyesince, ilçedeki bir okulda farkındalık oluşturmak amacıyla sıfır atık semineri düzenlendi.

Karapınar Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğünce ilk, orta ve lise okullarında israfın önlenmesi, kaynakların daha verimli kullanılmasını atık oluşması durumunda geri kazanımının sağlanması ve öğrencilere farkındalık oluşturmak amacıyla sıfır atık eğitim semineri düzenlendi.

TOKİ Yavuz Selim İlkokulu ile 75.Yıl İlkokulu'nda düzenlenen eğitimde Temizlik İşleri Müdürü İbrahim Verim ve Çevre Mühendisi Mustafa Keşçi tarafından sıfır atık konusunda bilgilendirme yapıldı.

Slayt eşliğinde verilen eğitimde israfın önlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, oluşan atık miktarının azaltılması, etkin toplama sisteminin kurulması ve atıkların geri dönüştürülmesiyle ilgili öğrenciler bilgilendirildi.

Seminer öğrencilerden gelen soruların cevaplandırılmasıyla son buldu.

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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