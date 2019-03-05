Öğrencilere Simülasyon Tırında Deprem Eğitimi Verildi
1 saat önce
Malkara'da öğrencilere "Deprem simülasyon tırı" ile eğitim verildi.
Malkara'da öğrencilere "Deprem simülasyon tırı" ile eğitim verildi.
Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen program kapsamında, 14 Kasım Caddesi'ne gelen tırda öğrencilere deprem anında yapılması gerekenler, depremde evde alınması gereken konum, deprem sonrası nelerin yapılması gerekenler anlatıldı.
Deprem simülasyon tırı içine yerleştirilen oturma odası ve mutfaktan oluşan odada öğrencilere, 6 büyüklüğündeki deprem anı yapay olarak yaşatıldı.
Eğitim sonrasında uzmanlar tarafından çocukların soruları cevaplandırıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 05:52 Kaynak: AA
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