Öğrencilere sınav kaygısını yenmeleri konusunda destek

Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (ABEM) LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere, sınav kaygısını ve stresini olabildiğince azaltabilmeleri için psikolojik destek veriliyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (ABEM) LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere, sınav kaygısını ve stresini olabildiğince azaltabilmeleri için psikolojik destek veriliyor.



1 Haziran 2019'da LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencileri ile 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde YKS'ye girmek üzere ABEM'lerde eğitim gören öğrencilere, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı çalışan psikologlar tarafından sınav kaygısı ve stresi ile baş etmenin yollarıyla ilgili bilgi verildi, telkin yapıldı.



Öğrencilere, sınav kaygısını ve stresini yenme yöntemleriyle ilgili bilgi aktaran psikologlar, sınavlara çok az bir süre kala heyecan ve stres dozunun arttığını, bunun da sınav başarısını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, çeşitli tekniklerle doğru güdüleme çalışması uyguladılar. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Son dakika! Beşiktaş'ta, "Ayağa kalkmadın" deyip çalışanlarını darp eden mekan sahibine gözaltı!

Dolar son bir ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum

3 yaşındaki kız çocuğuna ilaç dayağı kamerada

FETÖ'nün kara havacılık davasında karar çıktı