Son Dakika Haberleri: Öğrencilere sınav kaygısını yenmeleri konusunda destek
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Öğrencilere sınav kaygısını yenmeleri konusunda destek

2 saat önce

Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (ABEM) LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere, sınav kaygısını ve stresini olabildiğince azaltabilmeleri için psikolojik destek veriliyor.

Öğrencilere sınav kaygısını yenmeleri konusunda destek, System.String[]
Adana Büyükşehir Belediyesi Eğitim Merkezleri'nde (ABEM) LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrencilere, sınav kaygısını ve stresini olabildiğince azaltabilmeleri için psikolojik destek veriliyor.

1 Haziran 2019'da LGS'ye girecek 8. sınıf öğrencileri ile 15-16 Haziran 2019 tarihlerinde YKS'ye girmek üzere ABEM'lerde eğitim gören öğrencilere, Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı'na bağlı çalışan psikologlar tarafından sınav kaygısı ve stresi ile baş etmenin yollarıyla ilgili bilgi verildi, telkin yapıldı.

Öğrencilere, sınav kaygısını ve stresini yenme yöntemleriyle ilgili bilgi aktaran psikologlar, sınavlara çok az bir süre kala heyecan ve stres dozunun arttığını, bunun da sınav başarısını olumsuz etkileyebileceğini belirterek, çeşitli tekniklerle doğru güdüleme çalışması uyguladılar. - ADANA
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 10:59 Kaynak: İHA
Yükseköğretim Kurumları Sınavı, LGS, Adana Büyükşehir Belediyesi, Güncel
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