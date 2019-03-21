Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Sınav Motivasyonu Konferansı

Öğrencilere Sınav Motivasyonu Konferansı

56 dakika önce

Öğrencilere, sınav kaygısından uzaklaşmaları ve sınav süreçlerine katkı sağlaması amacıyla motivasyon konferansı verildi.

Öğrencilere Sınav Motivasyonu Konferansı, System.String[]
Öğrencilere, sınav kaygısından uzaklaşmaları ve sınav süreçlerine katkı sağlaması amacıyla motivasyon konferansı verildi. Eğtim uzmanı Sadık Gültekin, çok para kazandıracak meslekten ziyade sevdiği işin yapılması gerektiğinin altını çizde.

Envar Anadolu-Fen Lisesi öğrencilerinin sınav süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, eğitim uzmanı, TV program yapımcısı ve yazar Sadık Gültekin tarafından sınav motivasyon konferansı gerçekleştirildi. Konferansta, öğrencilerin amaçlarına uygun hedef belirlemeleri ve bu yönde harekete geçmelerine yardımcı olacak bilgiler verildi. Aynı zamanda öğrencilere, çeşitli yaşam öyküleri de anlatıldı.

Eğitim Uzmanı Gültekin, "Sınavı kazanıp kazanamamanın ötesinde, üniversite eğitimi esnasında ve sonrasında farklı olmak gerektiğini belirterek "Popüler ya da kazancı çok " meslek sahibi olmaktan öte gönlündeki mesleği yapmak önemlidir" dedi. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 12:03 Kaynak: İHA

TV, Sadık Gültekin, Güncel
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