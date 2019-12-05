Son Dakika Haberleri: Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon
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Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon

7 saat önce

Erzurum'da Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sınavlar öncesi şiir ve müzik dinletisiyle stres attılar, sınavlara daha iyi konsantre oldular.

Öğrencilere sınavlar öncesi şiirli şarkılı motivasyon, System.String[]

Erzurum'da Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sınavlar öncesi şiir ve müzik dinletisiyle stres attılar, sınavlara daha iyi konsantre oldular.


Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksekokulu öğrencileri, sınavlar öncesi şiir ve müzik dinletisiyle stres attılar. Yüksekokul müdürü Doç. Dr. Cavit Yeşilyurt, "Okulumuzun organize ettiği şiir ve müzik dinletisi Atatürk Üniversitesi'nde; Hüseyin Yurttaş hocamız ve ekibiyle öğrencilerimize güzel bir şiir ve müzik dinletisi programı düzenledik. Çok güzel programdı. İnşallah bunların tekrarı olacak. Oltu'da artık sosyal faaliyetler gelenek haline geldi, her hafta bir sosyal faaliyetimiz var. Ama biz bu programa doyamadık. Öğrencilerimizi sosyal faaliyetlere doyurmaya çalışıyoruz" dedi.


Öğrenciler ise yapılan programdan son derece memnun kaldıklarını ve sınavlar öncesi çok güzel stres attıklarını belirttiler


Yönetmenliğini Erhan Mutlugün'ün yaptığı programda birbirinden güzel söylenen şarkılar ve okunan şiirlerle öğrenciler keyifli saatler geçirdiler. - ERZURUM

Oltu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:25 Kaynak: İHA
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