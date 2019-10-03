Öğrencilere Sivas'ı tanıttılar

Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde "Üniversite ve Sivas Tanıtım Günleri" programı düzenlendi.

Sivas Ticaret ve Sanayi Odasından (STSO) yapılan açıklamaya göre, üniversitedeki Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu'nda düzenlenen programda konuşan STSO Başkanı Mustafa Eken, Sivas'ın ekonomisi ve iş hayatına yönelik bilgi verdi.

Sivas'ın keşfedilmeyi bekleyen bir cennet olduğunu ve tanıtım konusunda eksikliklerin bulunduğunu aktaran Eken, "Tanıtım önce içimizde olmalı. Bizler gitmediğimiz, görmediğimiz yerleri nasıl başkalarına tanıtacağız. Bu nedenle önce bizler, Sivasımızın tarihi ve turistik doğa harikası yerlerini gezelim görelim, sonra da başkalarına anlatalım. Gerçekten Sivas'ta o kadar güzel şeylerimiz var ki tanıtamadığımız için tekrar burada size anlatma gereği duyuyorum." ifadelerini kulladı.

Sanayi gelişirse şehrin her anlamda gelişeceğini vurgulayan Eken, şunları kaydetti:

"Sanayi gelişirse, tarım gelişirse, turizm gelişirse Sivas gelişecek ve büyüyecek. Öğrenci sayımızda 60 binleri bulacak. Tanıtım konusunda da eksikleri giderdiğimizde gerçekten marka kent olacağız. TOBB ve MEB arasında 81 ilde meslek lisesi yapılması konusunda protokol imzalandı. Organize Sanayinin içerisine devletimiz modern bir okul inşa etti, 45 milyon para harcadı. Burası meslek lisesi oldu ve 45 milyon harcanan okulumuzda devlet her şeyi dört dörtlük yaptı. Bazı eksiklikler ise TOBB, MEB ve odamız tarafından karşılanıyor. Orada okuyan öğrencilerimiz şuan 9. sınıflar, 500 kişi yeni kayıt yaptırdı. Burada mezun olacak arkadaşlarımızın mezun olmadan önce stajlarını yapacak. Bizim sanayide fabrikalarımızda staj görecek bunun karşılığında bizden burs alacak. Hem kendini yetiştirecek, hem de firmalarımız yıllardır şikayet ettiği eleman sorunu çözülmüş olacak."

Sivas Cumhuriyet Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Coşkun Karaca ise 17 bin 500 öğrenciyi mezun ettikleri okulda şuan 3 bin 400 öğrencinin eğitim gördüğünü belirtti. Karaca, kalifiye eleman olarak öğrencileri iş hayatını hazırladıklarını ifade etti.