Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Sivil Savunma Eğitimi

Öğrencilere Sivil Savunma Eğitimi

1 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde lise öğrencilerine yönelik sivil savunma eğitimi verildi.

Öğrencilere Sivil Savunma Eğitimi, System.String[]
Samsun'un Havza ilçesinde lise öğrencilerine yönelik sivil savunma eğitimi verildi.

Havza Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çok Amaçlı Salonu'nda düzenlenen eğitimde, AFAD personeli Yasin Kaçar, öğrencilere ve öğretmenlere, ikaz alarm işaretleri, kimyasal, biyolojik ve nükleer silahların etkileri, bunlara karşı korunma önlemleri, gizleme ve karartma gibi konularda bilgi verdi.

Eğitimin ardından yapılan tatbikatta, çalınan sirenle öğrencilerin binayı tahliye etmeleri ve toplanma alanında bir araya gelmeleri sağlandı.

Okul Müdür Vekili Ahmet Şemsettin Kartal, bu tür eğitimleri önemsediklerini ve yıl boyu farklı konularda eğitimlerin devam edeceğini belirterek, "Bizim amacımız öğrencilerimizi tam anlamı ile hayata hazırlamak. Hayat her zaman normal seyretmiyor. Savaşlar, afetler ve felaketler her an yaşanabilir. Bu tür eğitimlerle öğrencilerimizin olası durumlara hazırlıklı olmasını hedefliyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:42 Kaynak: AA

Samsun, Havza, Güncel
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