Öğrencilere soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı (2) - Son Dakika

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Öğrencilere soba ızgarasıyla şiddet uyguladığı öne sürülen öğretmen açığa alındı (2)
7 saat önce
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.
Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 01:07 Kaynak: AA
Siirt'in Şirvan ilçesinde 3 öğrenciye sobanın sıcak ızgarasıyla şiddet uyguladığı iddia edilen öğretmen açığa alındı.
Alınan bilgiye göre, bir köydeki ilkokulda görevli sınıf öğretmeni A.K'nin, öğrencilerden 7 yaşındaki B.Ç. ile 9 yaşındaki Ç.G. ve M.Ç'nin vücuduna sobanın sıcak ızgarasını temas ettirmek suretiyle şiddet uyguladığını tespit eden okul idaresi, durumu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne iletti.
Bunun üzerine Şirvan Kaymakamlığı öğretmen A.K'yi açığa alırken, jandarma ekipleri de öğretmen hakkında işlem başlattı.
İl Milli Eğitim Müdürü Deniz Edip, AA muhabirine, hakkında soruşturma açılan öğretmen hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunacaklarını söyledi.
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