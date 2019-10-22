Öğrencilere 'son dakika bilet' uygulaması

Uygulamaya kaydolan öğrenciler, TOG'da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1TL'lik sembolik bir katkı sağlayarak, o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara 'talip' olacak.



Katılmak istedikleri etkinliklere gelen öğrenciler, başvuru sırasına göre son dakika boş kalan koltuklara yerleştirilecek.



Proje fonunda toplanacak bağışlar ile Toplum Gönüllüsü gençlerin, çocuklarla gerçekleştirecekleri kültür sanat projeleri desteklenerek çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımları teşvik edilecek.