Son Dakika Haberleri: Öğrencilere 'son dakika bilet' uygulaması
Son Dakika Magazin Öğrencilere 'son dakika bilet' uygulaması

Öğrencilere 'son dakika bilet' uygulaması

1 saat önce

Uygulamaya kaydolan öğrenciler, TOG'da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1TL'lik sembolik bir katkı sağlayarak, o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara 'talip' olacak.

Öğrencilere 'son dakika bilet' uygulaması, System.String[]

Uygulamaya kaydolan öğrenciler, TOG'da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1TL'lik sembolik bir katkı sağlayarak, o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara 'talip' olacak.


Katılmak istedikleri etkinliklere gelen öğrenciler, başvuru sırasına göre son dakika boş kalan koltuklara yerleştirilecek.


Proje fonunda toplanacak bağışlar ile Toplum Gönüllüsü gençlerin, çocuklarla gerçekleştirecekleri kültür sanat projeleri desteklenerek çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımları teşvik edilecek.

Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:04 
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