Öğrencilere 'son dakika bilet' uygulaması
1 saat önce
Uygulamaya kaydolan öğrenciler, TOG'da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1TL'lik sembolik bir katkı sağlayarak, o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara 'talip' olacak.
Uygulamaya kaydolan öğrenciler, TOG'da oluşturulacak proje fonuna Tosla kartları ile 1TL'lik sembolik bir katkı sağlayarak, o günün etkinliklerinde boş kalan koltuklara 'talip' olacak.
Katılmak istedikleri etkinliklere gelen öğrenciler, başvuru sırasına göre son dakika boş kalan koltuklara yerleştirilecek.
Proje fonunda toplanacak bağışlar ile Toplum Gönüllüsü gençlerin, çocuklarla gerçekleştirecekleri kültür sanat projeleri desteklenerek çocukların kültür sanat çalışmalarına aktif katılımları teşvik edilecek.
Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 12:04
Canlı yayında mesajı ifşa olan Şeyma'dan ilk açıklama: Anlayış istiyorum Günün bomba iddiası: Serenay Sarıkaya, Defne Samyeli ve Cem Yılmaz'ın ilişkisinin bitmesine neden oldu Canlı yayında telefondan video izleten Acun Ilıcalı, Şeyma Subaşı'ndan mesaj gelince ne yapacağını bilemedi Beren Saat ve Kenan Doğulu çelenkle boşanmıyoruz sinyali verdi