öğrencilere sosyal medya uyarısı - Son Dakika
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öğrencilere sosyal medya uyarısı

6 saat önce

Gaziantep'te 650 lise öğrencisine polisler tarafından sosyal medyanın risk ve tehditleri anlatıldıGaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik(TDP) Şubesi ekipleri, Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi'nde 650 öğrenciye sosyal medya eğitimi verdi.

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Gaziantep'te 650 lise öğrencisine polisler tarafından sosyal medyanın risk ve tehditleri anlatıldı


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik(TDP) Şubesi ekipleri, Şehitkamil Belediyesi Anadolu Lisesi'nde 650 öğrenciye sosyal medya eğitimi verdi. TDP Şube Müdürü İrfan Sancar'ın da yer aldığı seminerde, öğrencilere sosyal medyanın risk ve güvenlik unsurlar detayı bir şekilde anlatıldı.


Sosyal medyanın güzel yönlerine de dikkat çekilen seminerde öğrencilerin de merak ettiği sorulara cevap verildi. - GAZİANTEP

Anadolu Lisesi, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 05:34 Kaynak: İHA
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