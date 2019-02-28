Öğrencilere Spor Malzemesi Dağıtıldı

Tokat Valiliği tarafından başlatılan "Spor Tokat" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen spor malzemeleri, öğrencilere dağıtıldı.

Tokat Valiliği tarafından başlatılan "Spor Tokat" projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından gönderilen spor malzemeleri, öğrencilere dağıtıldı.



Bakanlıktan gönderilen çeşitli spor malzemeleri, Turhal ilçesi Mehmet Uzun Spor Salonu'nda düzenlenen törenle 500 öğrenciye teslim edildi.



Turhal Kaymakamı Ahmet Süheyl Üçer, burada yaptığı konuşmada, Vali Ozan Balcı tarafından başlatılan Spor Tokat Projesi'nin Bakan Kasapoğlu tarafından özellikle takip edildiğini söyledi.



Proje ile çocukların en azından bir spor dalıyla uğraşmasının amaçlandığını belirten Üçer, "Bununla birlikte hem bedenen ve zihnen gelişmesi hem de faydalı zaman geçirmesi, etkinliğin amaçlarındandır. Turhal ilçesinde spor tesisleri fazlasıyla mevcut. İnşallah Tokat ilimizi ve Turhal ilçemizin ismini spordaki başarılarla bundan önce olduğu gibi bundan sonra da tarihe yazdıracağız. Uluslararası müsabakalarda İstiklal Marşı'mızı okutacağız, bayrağımızı göndere çektireceğiz." ifadelerini kullandı.



Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Yıldız, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü İlhan Kurtul, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

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