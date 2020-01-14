Öğrencilere spor malzemesi yardımı sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere spor malzemesi yardımı sürüyor - Son Dakika

Öğrencilere spor malzemesi yardımı sürüyor

6 saat önce

Antalya Büyükşehir Belediyesi, spora ve eğitime destek için ilçelerdeki okulları ziyaret ederek, spor malzemesi yardımı yapıyor.

Öğrencilere spor malzemesi yardımı sürüyor, System.String[]

Antalya Büyükşehir Belediyesi, spora ve eğitime destek için ilçelerdeki okulları ziyaret ederek, spor malzemesi yardımı yapıyor.


Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağlı Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri spora teşvik etmek ve bir spor geleneği oluşturmak amacıyla okullara spor malzemesi yardımı yapmaya devam ediyor. İlçe ilçe gezerek, kırsal bölgelerdeki okullara giden Büyükşehir ekipleri, öğrencilerin yüzünü güldürüyor. Büyükşehir ekipleri, son olarak Alanya, Manavgat, Gazipaşa, Serik, Kaş, Demre, Finike, Kumluca'da bulunan 25 ilk ve orta öğretim okulunu ziyaret etti. 667 öğrenciye spor malzemesi hediye edildi.


Kırsal mahalleler öncelikli olmak üzere ilçelerdeki ilk ve ortaokulları ziyaret eden Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere daha iyi şartlarda spor yapmalarını sağlamak için çanta, tişört, okullara da futbol, basketbol, voleybol, hentbol topu ve satranç takımı yardımı yapıyor. Spor malzemelerine kavuşan öğrenciler büyük sevinç yaşarken, hediyesinden dolayı Başkan Muhittin Böcek'e teşekkür etti. - ANTALYA

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.01.2020 11:26 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkan talimat verdi! Belediye binası önüne dev Atatürk heykeli dikildi
Kızını 14 yerinden bıçaklayıp sigara yakan adam tahliyesini istedi 85 yaşındaki kadın çekicinin kaldırdığı araçtan düştü, hastaneye kaldırıldı Meteoroloji uzmanından İstanbul'a çok kritik uyarı! Perşembe ve Pazar günü 'asit yağmuru' bekleniyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.1.2020 18:07:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Öğrencilere spor malzemesi yardımı sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]