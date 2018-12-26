Öğrencilere Su Kabağı Boyama Eğitimi
1 saat önce
Alanya Belediyesi ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğiyle öğrencilere yönelik doğa temalı su kabağı boyama ve quilling (renkli kağıtları kıvırma sanatı) çalışmaları eğitimi verildi.
Alanya Belediyesi
ve Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
iş birliğiyle öğrencilere yönelik doğa temalı su kabağı boyama ve quilling (renkli kağıtları kıvırma sanatı) çalışmaları eğitimi verildi.
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne bağlı görevli ressamların gözetiminde öğrencilere "doğa" temalı su kabağı boyama ve quilling resim çalışması yaptırıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü Merkez
Şantiyesinde devam eden organizasyonda öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Çalışmalarını tamamlayan öğrencilere seralarda üretilen bitkiler hakkında bilgi verildi. Doğa'nın ve çevrenin önemi anlatılarak farkındalık oluşturuldu.
Uyar: "Öğrencilerimize yönelik faaliyetlerimiz artarak devam edecek"
Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Nazmi Uyar, "Öğrencilerimize doğayı sevdirmek ve el becerileri ile görsel hafızalarını geliştirmeye yönelik bu tür faaliyetlerimiz artarak devam edecek. Bu çalışmalarımıza Alanya'mızın yöresel ürünlerini öğrencilerimize uygulamalı olarak öğretip gelecek nesillere sağlıklı bir şekilde aktarmayı planlıyoruz" dedi. - ANTALYA
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:15 Kaynak: İHA
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