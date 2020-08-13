Öğrencilere sürpriz için okulların duvarlarını süslüyor - Son Dakika

Aksaray'ın Eskil ilçesinde bir öğretmen, yeni eğitim öğretim yılında öğrencilere sürpriz yapmak için okulların duvarlarını resimlerle renklendiriyor.

Tol İlköğretim Okulu'nda din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliği yapan Cüneyt Kahrıman, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzaktan eğitime başlanmasını fırsat bilerek 3 okulun duvarlarını resimlerle süsledi.

Kahrıman, duvarlara yaşadığı şehri temsil eden resimler ile dini motifler de çizerek, normalleşme sürecinin ardından okulların açılmasıyla öğrencilere güzel bir sürpriz yapmak istiyor.

En son Eskil Anadolu İmam Hatip Lisesinin duvarlarını süsleyen Cüneyt öğretmen, gece gündüz çalışarak okulların duvarlarını resimlerle donatıyor.

Kahrıman, AA muhabirine, köyde resim yaptığında çocukların bu durumdan mutlu olduğunu fark ettiğini söyledi.

Din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni olmasından dolayı bazen çevredekilerin, resim yapmasını yadırgadığını anlatan Kahrıman, "Pandemi nedeniyle öğrencilerden uzak kaldığımız dönemde, onları özlediğim için, öğrenciler okula geldiklerinde mutlu olsunlar diye bazı okullara böyle çalışmalar yaptık. Geldiklerinde okulu açık bir sergi gibi görecekler." dedi.

"Okulları hazırladık çocukları bekliyoruz"

Öğrencilerin eğitimine katkı sağlayacak temalar seçmeye özen gösterdiğini dile getiren Kahrıman, FETÖ'nün hain darbe girişimini unutturmamak, 15 Temmuz ve diğer şehitleri hatırlatmak için bu temaya önem verdiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Daha çok derslerine yardımcı olacak pano tarzında çalışmalar bunlar. Örneğin Arapça köşesi için Arapça yazılarımız var, kültür medeniyet konularında biraz daha kendilerine yakıştıracak materyalleri geliştirdik. İmam hatip lisesindeki çalışmaların tamamı ressam arkadaşım Osman Tosun'la birlikte gerçekleşti. Bazı duvarlara yaşadığımız şehrin, bazılarına ise İstanbul siluetini resmetmeye çalıştık. Bayrağımız var ve 15 Temmuz şehitlerimiz var.

Tabii ki bu çalışmaların tamamı ücretsiz oldu. Okullarımızdan ücret talep edemeyiz, bir öğretmen olarak bunu kendime yakıştıramam. Arkadaşlarımızla beraber bu çalışmalarımız yaklaşık 40 gün sürdü. Üç okula yaptık. Eskil İlkokuluna yapmış olduğumuz çalışmalar tamamen ilköğretim seviyesindeki öğrencilere hitap eden resimlerdi. Öğrencilerimizi bekliyoruz. Onlar gelene kadar hazırlığımızı yaptık. Umarım herkes sağlıklı olur ve başarılı şekilde okullarımızı açarız. Öğrencilerimizi çok özlediğimizi, bütün öğretmenler adına söylemek istiyorum. Okulları hazırladık, çocukları bekliyoruz."

Kahrıman, öğrenciler gibi öğretmenlerin de eğitim öğretim yılının "sağlıklı şekilde" açılmasını sabırsızlıkla beklediğini sözlerine ekledi.