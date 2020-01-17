Öğrencilere sürpriz karne hediyesi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere sürpriz karne hediyesi - Son Dakika

Öğrencilere sürpriz karne hediyesi

6 saat önce

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köy muhtarı ve azalar, öğrenciler için karne hediyesi olarak dağdan kamyonla kar getirdi.

Öğrencilere sürpriz karne hediyesi, System.String[]

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde köy muhtarı ve azalar, öğrenciler için karne hediyesi olarak dağdan kamyonla kar getirdi. Öğrenciler, mahallenin futbol sahasına getirilen karla eğlendi.

Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Muhtarı Ramazan Gören ve azalar öğrencilere çok farklı karne heyecanı yaşattı. Bu yıl mahalleye kar yağmayınca muhtar ve azaları çocukların eğlenmesi için dağdan kar getirmeye karar verdi. Muhtar, Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'dan yardım talep etti. Bunun üzerine belediyeden tahsis edilen iş makinesi ve kamyonla Keremali Yaylası'ndan kar alınarak mahallenin futbol sahasına getirildi.

Karne hediyesi olarak getirilen karı gören öğrenciler büyük sevinç yaşadı. Karnelerini alarak tatile çıkan öğrenciler, karda doyasıya eğlendi. Muhtar Ramazan Gören, "Çocuklarımıza karne hediyesi olarak bu yıl ilçe merkezine kar yağmadığından çocuklarımızı götürecektik fakat riskli olması sebebiyle Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan'dan kepçe ve kamyon talep ettik. Bizi kırmadı ve destek oldu. Yayladan iki kamyon kar getirerek öğrencilerimize sürpriz yaptık. Bu fikrin gerçekleşmesinde payı olan Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Akyazı SASKİ Müdürü Ömer Duman, Güzlek Mahallesi Muhtarı Selim Akyazıcı ve velilerimize teşekkür ederim" dedi.

(Ali Yıldırım/İHA)

Bilal Soykan, Sakarya, Akyazı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 06:50 Kaynak: İHA
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