Son Dakika Haberleri: Öğrencilere süs hayvanları tanıtılıyor
Son Dakika Güncel Öğrencilere süs hayvanları tanıtılıyor

Öğrencilere süs hayvanları tanıtılıyor

6 saat önce

Lapseki'de öğrencilere yönelik süs hayvanları tanıtım çalışması başlatıldı.

Öğrencilere süs hayvanları tanıtılıyor, System.String[]

Lapseki'de öğrencilere yönelik süs hayvanları tanıtım çalışması başlatıldı.

Lapseki Süs Tavukları ve Bahçe Hayvanları Yetiştiricileri Derneği Başkanı Murat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye Süs Hayvanları Federasyonu ile derneklerin iş birliğinde gerçekleştirilen çalışmada, ilçede öğrenim gören öğrencilere hayvan sevgisi aşılamak ve hayvanlara sahip çıkma duygusunun geliştirilmesi için faaliyet yürüttüklerini söyledi.

Çalışmanın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü izniyle gerçekleştirildiğini anlatan Çelik, "Hayvanlar İçin Bir Damla Sevgi, Bir Avuç Merhamet sloganıyla çıktığımız bu yolda amacımız çocuklarımıza hayvan sevgisini aşılamak. Bu doğrultuda ilçede değişik günlerde bütün ilk öğretim okullarında süs hayvanlarımızı öğrencilerimizin görmesi ve bilgi edinmesi için gösterimlerine sunacağız. 'Hayvan ve Kanatlı Sevgisini, Merhamet, Yardım ve Paylaşım Duygularının' geliştirilmesini sağlamaktır. Bu kapsamda bize bu etkinliğimizi yapmamızda izin veren ilçe kaymakamımız Tahir Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Aydın Şafak Kılıçaslan ve okul müdürlerimize çok teşekkür ediyorum." dedi.

Murat Çelik, Türkiye, Lapseki, Bahçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 03:22 Kaynak: AA
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