Son Dakika Haberleri: Öğrencilere tarım dersi veriliyor
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Öğrencilere tarım dersi veriliyor

1 saat önce

MUĞLA'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde tarımı ve köy hayatını sevdirmek amacıyla ilkokul 3'üncü sınıf öğrencilerine 'Tarım' dersi verildi.

Öğrencilere tarım dersi veriliyor, System.String[]
MUĞLA'da Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde tarımı ve köy hayatını sevdirmek amacıyla ilkokul 3'üncü sınıf öğrencilerine 'Tarım' dersi verildi. Öğrenciler derste drama ile hayvan bakımı, besleme, sebze ve meyvelerin faydaları, buzağı doğumu gibi konular hakkında bilgi sahibi oldu. Dersler, gelecek yıl 3'üncü ve 4'üncü sınıflara verilecek.
Muğla İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde, 'Çocuk Gözüyle Tarım' projesi hayata geçirildi. Menteşe, Köyceğiz ve Ula ilçelerinde belirlenen altı pilot okulda, ilkokul 3'üncü sınıf öğrencilerine, hikaye ve oyunlarla ayda bir kez, iki saat 1 eğitmen ve 1 gözetmen, 'tarım' dersi veriyor. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü personelleri tarafından hazırlanan 'Köyümün Sarışekeri' isimli kitap da okutuluyor. Proje kapsamında bu yıl 250 öğrenciye ulaşılırken, öğretmenler ve veliler projeden memnun olduklarını, öğrencilerin eğlenerek öğrendiklerini ve kitapları çok sevdiği ifade edildi.
Tarım ve Orman İl Müdürü Fırat Erkal, derste 8 hikayeden oluşan 'Elif'in Serüvenleri' serisinin okutulduğunu belirterek, "Her hikayede Elif, farklı bir tarımsal konuyu işleyerek, öğrencilere mesajlar veriyor. 3'üncü sınıf öğrencilerine yönelik başlayan çalışma, gelecek yıl 4'üncü sınıfları da kapsayarak devam edecek" dedi.
Öğrencilerden eğitim öncesi konu hakkında resim çizmelerinin de istediğini belirten Erkal, "Eğitim sonrası tekrar çizdikleri aynı konulu resimler karşılaştırılacak ve raporlanacak. Böylece öğrenciler üzerinde yaratılan etki de ölçülebilecek" dedi.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 09:36 Kaynak: DHA
Muğla, Güncel
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