Öğrencilere tarımı öğretmek için Ağrı'da okul arazileri bostana dönüştürülüyor - Son Dakika
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Öğrencilere tarımı öğretmek için Ağrı'da okul arazileri bostana dönüştürülüyor

18.05.2022 11:43
Öğrencilere tarımı öğretmek için Ağrı'da okul arazileri bostana dönüştürülüyor

Ağrı'nın Tutak ilçesindeki Dağlıca köyü İlköğretim Okulu ile Diyadin Yatılı Bölge Ortaokulunun atıl durumdaki arazileri, "öğrencilerde tarım bilinci" oluşturulması amacıyla bostana dönüştürülüyor.

Ağrı'nın Tutak ilçesindeki Dağlıca köyü İlköğretim Okulu ile Diyadin Yatılı Bölge Ortaokulunun atıl durumdaki arazileri, "öğrencilerde tarım bilinci" oluşturulması amacıyla bostana dönüştürülüyor.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünce atıl durumda bulunan okul arazilerinin işlenerek tarıma kazandırılması ve öğrencilerin organik ürün üretiminin önemini kavraması amacıyla Diyadin ilçesinde bulunan Yatılı Bölge Ortaokulu'nun atıl durumundaki arazisinde çalışma yapıldı.

Bölgede son günlerde etkili olan yağışların ardından yumuşayan arazideki toprak, traktörle sürülüp ekim için hazır hale getirildi.

Kolları sıvayan öğrenciler ile öğretmenleri, çapası yapılan 10 bin metrekarelik araziye patates, soğan, marul ve maydanoz tohumları ekti.

Öğrencilerin tohum ekerek becerilerini geliştirdiği bostanda sonbahara doğru hasat yapılacak.

Tutak ilçesindeki Dağlıca köyünde öğretmenlik yapan Eren ve Altun Oruç çifti de 2 yıl önce atıl durumdan bostana dönüştürdükleri okul arazisinde tohum ekme çalışması yaptı.

Geçen sene kavun, karpuz, biber, yeşil fasulye, domates, salatalık, ay çiçeği ve kabak gibi birçok ürünün hasadını yapan öğretmen çift ve öğrenciler, bu sezon da organik ürün yetiştirmek için tohumları toprakla buluşturdu.

Diyadin'de öğrencilerle tohum eken İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, AA muhabirine, okula ait 10 bin metrekarelik arazinin tarıma kazandırılmasından dolayı mutlu olduklarını söyledi.

"Başarılı olursak il geneline yayacağız"

Öğrencilerle araziye tohum ektiklerini ve sonbaharda hasat yapmayı planladıklarını ifade eden Kökrek, şöyle konuştu:

"Bugün birçok ürünün tohumunu toprakla buluşturduk. Ürünler okulumuzun pansiyonunda kalan öğrencilerimizin ihtiyaçlarında kullanılacaktır. Organik ve dışarından bu ürünleri almadan kendi kendine yeten bir okul hedefliyoruz. Öğrencilerimizi küçük yaşta üretimin nasıl yapılacağıyla ilgili bilgilendirmiş oluyoruz ve bunu kendileri de uygulamalı olarak yapıyor. Eğer başarılı olursak, il genelinde pansiyonların arazisini tarımla üretime kavuşturmayı hedefliyoruz."

Kökrek, ektikleri arazinin daha önce kullanılmadığını belirterek, atıl toprağı tarıma kazandırdıklarını anlattı.

Atıl arazinin tarıma kazandırılmasının önemli olduğunu vurgulayan Kökrek, "Bugün buradaki üretim aynı zamanda çocuklarımız için bir yaşam felsefesi haline gelecek. Çocuklarımız bu şekilde üretim davranışı kazanacaklar. Buranın iklimi diğer ilçelere göre daha iyi ve bu tarım alanından sezon sonunda ürün alacağız. Eğer istediğimiz şekilde iyi ürün verirse seneye daha çok çeşit ürün yetiştireceğiz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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