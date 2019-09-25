Öğrencilere tek sigara satan market sahibine işlem yapıldı

İzmir'in Torbalı ilçesinde lise öğrencilerine tek sigara satan market sahibine yasal işlem uygulandı.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Ayrancılar Mahallesi'nde bir markette öğrencilere "tek sigara" satışı yapıldığını tespit etti.

Ekipler tarafından belirlenen markete giren sivil jandarma ekipleri, market sahibini tek sigara satarken suçüstü yakaladı.

Market sahibine "Çocuklara sağlık için tehlikeli madde temini" suçundan yasal işlem yapıldı.