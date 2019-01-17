Son Dakika Haberleri: Öğrencilere "Teknoloji Bağımlılığı" Eğitimi

Öğrencilere "Teknoloji Bağımlılığı" Eğitimi

1 saat önce

Çorum Sağlık Müdürlüğünce 440 öğrenciye teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

Öğrencilere
Çorum Sağlık Müdürlüğünce 440 öğrenciye teknoloji bağımlılığı konusunda eğitim verildi.

Ruh Sağlığı Şube Müdürlüğü görevlileri, kent merkezindeki Mustafa Kemal Ortaokulu ve Özel Değerler Temel Lisesinde öğrenim gören öğrencileri bilinçli teknoloji kullanımı konusunda bilgilendirdi.

Farklı seanslarda 440 öğrenci ve 23 öğretmenin katıldığı eğitimde ayrıca teknoloji bağımlılığının zararları hakkında bilgi verildi.

İl Sağlık Müdürü Ömer Sobacı, yaptığı yazılı açıklamada, teknolojiyi kullanma ve onunla ilişkide kişinin iradesini kaybetmesi, kendini denetleyememesi ve onsuz bir yaşam sürememeye başlamasına "teknoloji bağımlılığı" adının verildiğini belirtti.

Bilgisayar ve internet kullanımının istenilen bilgiye anında ulaşabilme, bilgi paylaşımını sağlayabilme gibi kolaylıklar yanında çok sık ve zararlı kullanımından kaynaklanan birçok problemi de beraberinde getirdiğini anlatan Sobacı, "Okul çağındaki çocuk ve gençlerde oldukça sık görülen problemli internet, bilgisayar kullanımı, sosyal ilişkilerinin olumsuz yönde etkilenmesine, aile bağlarının zayıflamasına, akademik başarılarının düşmesine neden olmaktadır. Bu nedenle teknolojiyle internetin aşırı ve bilinçsiz kullanımının önlemesi ve bu konuda farkındalık yaratılması amacıyla Müdürlüğümüz Ruh Sağlığı Birimi tarafından eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiştir." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 03:47 Kaynak: AA

Çorum, Güncel
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