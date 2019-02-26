Son Dakika Haberleri: Öğrencilere "Temel Afet Bilinci" Eğitimi

Öğrencilere "Temel Afet Bilinci" Eğitimi

1 saat önce

Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Öğrencilere
Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından öğrencilere "Temel Afet Bilinci" eğitimi verildi.

Şeyh Edebali Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Şarkışla Kredi ve Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilere yönelik düzenlenen eğitimde, Sivas İl Afet ve Acil Durum Şube Müdürü Ahmet İnan depremden önce alınması gereken tedbirleri, deprem sırasında ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı.

Eğitimin ardından okulda deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Programa, Sivas İl Afet ve Acil Durum Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Murat Altunhan, okul idarecileri ve öğrenciler katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 08:52 Kaynak: AA

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