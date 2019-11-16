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Öğrencilere temel afet bilinci eğitimi

6 saat önce

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, anaokulu öğrencilerine uygulamalı temel afet bilinci eğitimi verildi.

Öğrencilere temel afet bilinci eğitimi, System.String[]

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde, anaokulu öğrencilerine uygulamalı temel afet bilinci eğitimi verildi.

Şirinköy Anaokulu bahçesinde düzenlenen etkinliğe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ercan Gülsuyu, Şirinköy Anaokulu Müdürü Fatma Köroğlu, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Köroğlu, her alanda eğitimin önemine değinerek, "Projeyle okul öncesi öğrencilerinde farkındalık oluşturmak istedik. Velilerimiz ve öğrencilerimizin proje çalışması yapmalarını teşvik ederek, aileleri de eğitim sarmalına dahil ettik." dedi.

Daha sonra öğrencilere, "Temel Afet Bilinci Eğitimi" Projesi kapsamında, maketlerle uygulamalı eğitim verildi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 01:06 Kaynak: AA
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