Öğrencilere temel afet bilinci eğitimi

Köroğlu, her alanda eğitimin önemine değinerek, "Projeyle okul öncesi öğrencilerinde farkındalık oluşturmak istedik. Velilerimiz ve öğrencilerimizin proje çalışması yapmalarını teşvik ederek, aileleri de eğitim sarmalına dahil ettik." dedi.

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Engelli öğrenciye tekme tokat dayak atmıştı; kendisini böyle savundu: Yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi için spordan men ettim