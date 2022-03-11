Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı - Son Dakika
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Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı

11.03.2022 13:19
Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine yönelik terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tekirdağ'da üniversite öğrencilerine yönelik terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube ekipleri tarafından yürütülen Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri çerçevesinde, Çorlu Mühendislik Fakültesi ve Marmaraereğlisi Meslek Yüksek Okulunda "Yarınlarımız İçin Sizinleyiz" projesi kapsamında bilgilendirme standı kuruldu.

Bu faaliyet kapsamında yaklaşık bin öğrenciye, terör örgütlerinin propaganda ve eleman temin yöntemleri hakkında bilgilendirmeler yapılarak, temas edilen öğrencilere hazırlanan hediyeler takdim edildi. Öğrencilere irtibat telefonları verilerek devletin her zaman yanlarında ve yardıma hazır olduğu hissettirilmeye çalışıldı. - TEKİRDAĞ

Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı
Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı
Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı
Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı
Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı

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TEM Otoyolu, Propaganda, Tekirdağ, Terör, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öğrencilere, terör örgütlerinin eleman temin yöntemi anlatıldı - Son Dakika
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