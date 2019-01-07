Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Tiyatroyla Enerji Verimliliği Bilinci Kazandırılıyor

Öğrencilere Tiyatroyla Enerji Verimliliği Bilinci Kazandırılıyor

1 saat önce

Panasonic Eco Solutions Türkiye, çocukların enerji kullanımı ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen enerji verimliliği projesiyle 2012'den bu yana yaklaşık 7 yılda 620 bin ilkokul öğrencisine ulaştığı bildirildi.

Öğrencilere Tiyatroyla Enerji Verimliliği Bilinci Kazandırılıyor, System.String[]
Panasonic Eco Solutions Türkiye, çocukların enerji kullanımı ve tüketimi konusunda bilinçlendirilmesini hedefleyen enerji verimliliği projesiyle 2012'den bu yana yaklaşık 7 yılda 620 bin ilkokul öğrencisine ulaştığı bildirildi.

Panasonic'ten yapılan açıklamada, şirketin İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğüyle birlikte yürüttüğü "Aydınlık Bir Gelecek İçin Okullarda Enerji Verimliliği" projesi kapsamında oluşturduğu VİKO by Panasonic Çocuk Tiyatrosu'nun "Aydınlık Bir Gelecek" isimli oyunuyla çocukları enerji verimliliği konusunda bilinçlendirdiği belirtildi.

Şirketin, ilkokul çağındaki öğrencilere enerji verimliliği, doğal kaynakların korunması, geri dönüşüm ve elektrikli ev kazalarına karşı korunma konularında bilinç kazandırmak üzere ücretsiz oyunlar sergiliyen tiyatro ekibiyle 1 milyon öğrenciye ulaşmayı hedeflediği kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Panasonic Eco Solutions Türkiye Kurumsal Marka Yönetim Genel Müdürü Aysel Özaltınok enerji verimliliğinin önemine dikkati çekerek, "Hepinizin bildiği gibi doğal kaynaklarımız tükeniyor, küresel ısınma giderek daha büyük bir tehdit haline geliyor, çevre kirleniyor. Ülke olarak enerjinin büyük bir bölümünü ithal ettiğimizi de özellikle belirtmek istiyorum. Tüm bu nedenlerle toplumun tüm kesimleri olarak enerji verimliliği ve doğal kaynakların bilinçli tüketimi konularında daha sorumlu yaklaşımlar sergilemeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 11:32 Kaynak: AA

Ekonomi
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