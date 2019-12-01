Son Dakika Haberleri: Öğrencilere toplu taşımanın faydaları anlatılıyor
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Öğrencilere toplu taşımanın faydaları anlatılıyor

6 saat önce

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürlüğü, ilk ve ortaokul öğrencilerine toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallar ile toplu ulaşımın kente, çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar anlatıldı.

Öğrencilere toplu taşımanın faydaları anlatılıyor, System.String[]

Samsun Büyükşehir Belediyesi SAMULAŞ Genel Müdürlüğü, ilk ve ortaokul öğrencilerine toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallar ile toplu ulaşımın kente, çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar anlatıldı.


Samsun Büyükşehir Belediyesi Proje Ulaşım İmar İnşaat Yat. San. ve Tic. A.Ş.(SAMULAŞ), "Gelecek Nesiller Bilinçleniyor" projesi kapsamında ilk ve ortaokullarda sürdürdüğü eğitim çalışmalarına devam ediyor. Öğrencilere toplu taşıma araçlarında uyulması gereken kurallar ve toplu ulaşımın kente, çevreye ve ülke ekonomisine sağladığı faydalar anlatıldı.


"Toplu ulaşımda nasıl hareket edilmeli"


"Bugünün küçükleri yarının büyükleridir" düşüncesiyle planlanan proje kapsamında, bu hafta Atakent Ortaokulu öğrencileri ile bir araya gelindi. Okulun konferans salonunda ilkokul öğrencilerine toplu ulaşım araçlarını tanıtarak, kente, çevreye ve kent ekonomilerine faydalarını anlatan eğitmenler ardından otobüs ve tramvayların güvenli kullanılması, seyahat halinde uymaları gereken kurallar ve nasıl davranacakları konularında bilgi verdi.


"Projeyi destekliyoruz"


Toplu taşıma eğitiminin önemine dikkat çeken sınıf öğretmeni Neşenur Aydın, "Yaptığınız projeyi destekliyoruz. Toplu taşımayı bilmeyen ve binmeyen çocuklar var. Onun için bu hizmet daha fazla okula götürülmeli ve uygulanabilir hale getirilmeli. Bundan sonra çocukların tramvay, otobüs gibi toplu taşıma araçlarının kullanımında daha dikkatli ve duyarlı olacağını düşünüyorum. Ayrıca ilginizden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Güzel bir hizmet, güzel bir proje. Devamını da başarıyla sağlamanızı diliyorum" ifadelerini kullandı. - SAMSUN

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 03:11 Kaynak: İHA
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