Öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor - Son Dakika

Öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor

14 dakika önce

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere trafik güvenliği anlatılıyor.

Öğrencilere trafik bilinci aşılanıyor, System.String[]

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince öğrencilere trafik güvenliği anlatılıyor.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, daha bilinçli nesillerin yetişmesine katkıda bulunmak, trafik güvenliği eğitimini ve jandarma teşkilatını okul çağındaki çocuklara anlatarak bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla, jandarma trafik ve asayiş timleri Doyuran Köyü İlköğretim Okulunda eğitimler verildi. Verilen eğitimler sonrasında öğrenciler jandarma timleriyle oldukça güzel zaman geçirdi. Jandarma timleri bu tarz eğitim programlarına aralıksız bir şekilde devam edeceklerini vurguladı. - ADIYAMAN

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 07:12 Kaynak: İHA
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