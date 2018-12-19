Öğrencilere Trafik Eğitimi
2 saat önce
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Adıyaman
'ın Gölbaşı
İlçe Jandarma
Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Jandarma trafik ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesine bağlı Belören
Çok Programlı Anadolu Lisesinde verilen trafik eğitiminde aynı zamanda jandarmanın görevleri de anlatıldı. Trafik güvenliği, trafikte yapılmaması gereken hatalardan bahsedildi.
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü
Abdullah Özbay, Erdemli
ve Başarılı Birey projesi kapsamında düzenli olarak yaptıkları mesleki tanıtım seminerlerine bu gün jandarma trafikte görevli arkadaşlarımız geldiğini gerekli konuları öğrencilere aktardıklarını söyledi. - ADIYAMAN
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Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:30 Kaynak: İHA
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