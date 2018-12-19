Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Trafik Eğitimi

Öğrencilere Trafik Eğitimi

2 saat önce

Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Öğrencilere Trafik Eğitimi, System.String[]
Adıyaman'ın Gölbaşı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Jandarma trafik ekipleri tarafından Gölbaşı ilçesine bağlı Belören Çok Programlı Anadolu Lisesinde verilen trafik eğitiminde aynı zamanda jandarmanın görevleri de anlatıldı. Trafik güvenliği, trafikte yapılmaması gereken hatalardan bahsedildi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Okul Müdürü Abdullah Özbay, Erdemli ve Başarılı Birey projesi kapsamında düzenli olarak yaptıkları mesleki tanıtım seminerlerine bu gün jandarma trafikte görevli arkadaşlarımız geldiğini gerekli konuları öğrencilere aktardıklarını söyledi. - ADIYAMAN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

Belören, Adıyaman, Jandarma, Güncel
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