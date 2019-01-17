Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Trafik Eğitimi

Öğrencilere Trafik Eğitimi

44 dakika önce

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

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Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.

Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: İHA

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