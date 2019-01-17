Öğrencilere Trafik Eğitimi
44 dakika önce
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Iğdır
İl Emniyet Müdürlüğü tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerde trafik kültürünü, bilincini oluşturmak ve devamlılığını sağlamak amacıyla kent genelinde okul öncesi, ilk, orta ve lise düzeyindeki öğrencilere yönelik trafik eğitimi verdi.
Trafik kültürü ve bilincini oluşturmak amacıyla eğitimlerin devam edeceği öğrenildi. - IĞDIR
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 11:25 Kaynak: İHA
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