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Öğrencilere trafik eğitimi

8 dakika önce

İLKOKUL çağındaki çocuklara trafik bilinci aşılamayı hedefleyen Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, İzmir'de öğrencilerle buluştu.

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İLKOKUL çağındaki çocuklara trafik bilinci aşılamayı hedefleyen Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, İzmir'de öğrencilerle buluştu.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün, ilkokul ve anaokul çağındaki çocuklara, küçük yaşta trafiği tanıtmak ve onlara trafik kurallarını öğretmek amacıyla uygalamaya koyduğu Mobil Trafik Eğitim TIR'ı, İzmir'in Bornova ilçesindeki Dr. Cavit Özyeğin İlkokulu'nda öğrencilerle buluştu. Okul bahçesinde oluşturulan brandalı parkur üzerinde öğrencilere akülü araçlarla trafik eğitimi verildi. Çevre okullardan gelen öğrenciler hem eğlendi, hem de temel trafik kurallarını öğrendi. TIR, çarşamba günü İzmir'den ayrılacak.


Emniyet Genel Müdürlüğü, Bornova, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 12:59 Kaynak: DHA
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