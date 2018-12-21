Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

4 saat önce

Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince okullarda trafik eğitimi veriliyor.

Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi, System.String[]
Ordu'nun Kabadüz ilçesinde, İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince okullarda trafik eğitimi veriliyor.

Kabadüz İlçe Emniyet Amirliği Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçe genelindeki okullarda öğrencilere yönelik eğitim çalışmalarına başladı. Trafik eğitimleri kapsamında Kabadüz Çok Programlı Anadolu Lisesi, Kabadüz Merkez İlk-Ortaokulu ve Yokuşdibi İlk-Ortaokulu öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgiler verildi.

Eğitim çalışmalarında okula geliş-gidişler, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, okul giriş ve çıkışlarında dikkat edilmesi gereken trafik kuralları ile trafiğin tanımı, trafikte insanların oynadığı roller ve genel trafik kuralları konularında bilgiler öğrencilere anlatıldı.

Öte yandan Kabadüz İlçe Emniyet Amirliğince eğitimlerin devam edeceği aktarıldı. - ORDU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 04:30 Kaynak: İHA

Ordu, Kabadüz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Görme Engelli Çocuğun Kaldırıma Park Eden Arabaya Çarpması Yürekleri Sızlattı Son Dakika! Trafik Cezalarına 2019 Yılında Zam Yapılmayacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD Askerlerini Vurmamak İçin Operasyonu Ertelediğimizi Açıkladı Son Dakika! Köprü Geçiş Cezalarına Af Teklifi Meclis Başkanlığı'na Sunuldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2018 20:36:55. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]