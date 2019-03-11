Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi

6 dakika önce

Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyü ilkokulunda jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi semineri verildi.

Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi, System.String[]
Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyü ilkokulunda jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi semineri verildi.

Okulun konferans salonunda Tirebolu İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Tim ve Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu, trafik konulu dergi ve el broşürleri hediye edildi.

Çatak İlkokulu Müdür Vekili Ekrem Yamak, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katılan jandarma personeline teşekkür etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:32 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Giyim Devi Levi Strauss & Co, Halka Arzı Planlıyor Son Dakika! CHP'nin "İhraç Ediyoruz" Dediği İsim, Edremit Adayı Değil, Akçay Eski Belediye Başkanı Çıktı

Tartışma Yaratan Fotoğraf! Melania Trump Dublör mü Kullanıyor Şaşkına Çeviren Olay! Müvekkili, Avukata Ücretini Keçiyle Ödedi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.3.2019 17:38:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]