Öğrencilere Trafik Eğitimi Verildi
6 dakika önce
Doğankent ilçesine bağlı Çatak köyü ilkokulunda jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi semineri verildi.
Doğankent
ilçesine bağlı Çatak
köyü ilkokulunda jandarma tarafından öğrencilere trafik eğitimi semineri verildi.
Okulun konferans salonunda Tirebolu
İlçe Jandarma
Komutanlığı Trafik Tim ve Doğankent İlçe Jandarma Komutanlığı işbirliğinde gerçekleştirilen seminerde, öğrencilere trafik kuralları hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu, trafik konulu dergi ve el broşürleri hediye edildi.
Çatak İlkokulu Müdür Vekili Ekrem Yamak, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencilere yönelik gerçekleştirilen etkinliğe katılan jandarma personeline teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 05:32 Kaynak: AA
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