Öğrencilere trafik eğitimi verildi - Son Dakika
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Öğrencilere trafik eğitimi verildi

6 saat önce

Malatya'da jandarma tarafından öğrenciler eğitilerek, 2020'nin ilk trafik dedektiflerine kartları verildi.

Öğrencilere trafik eğitimi verildi, System.String[]

Malatya'da jandarma tarafından öğrenciler eğitilerek, 2020'nin ilk trafik dedektiflerine kartları verildi.


Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığınca Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 2020 yılının ilk eğitim gününde ilk ve orta okul öğrencilerine trafik eğitimi verildi.


Jandarma Trafik Timleri tarafından Yeşilyurt İlçesi Fatih ilk okulu ile 19 Mayıs ortaokulunda verilen trafik eğitimi, öğrenciler tarafından büyük bir ilgi ve merakla izlendi. Öğrenci ve öğretmenlere yönelik bir sunum yapan Trafik Tim Komutanı Jandarma Astsubay Murat Dilek, "Trafik Dedektifleri Projesinin trafik içindeki en savunmasız grup olan çocuklarımızı bilgilendirmek, bilinçlendirmek ve onlara daha güvenli bir trafik ortamı sağlamaktır" dedi. Eğitim kapsamında, ilk ve ortaokul öğrencilerine kavşaklarda ve kara yolunda yaya geçiş kuralları, araçlarda emniyet kemeri kullanımı, okul servis araçlarında uyulması gereken kurallar, traktör ve kamyonet kasalarında yolculuk, bisiklet binme kuralları uygulamalı olarak anlatıldı.


Eğitim sonunda öğrencilere trafik dedektifi kartı ve bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Eğitim öğretim yılı içerisinde projenin doğrudan hedef kitlesi olan 3-17 yaş grubunda yer alan çocuklara yönelik bilgilendirme seminerleri devam edileceği kaydedildi. - MALATYA

Yeşilyurt, Jandarma, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 03:48 Kaynak: İHA
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