Son Dakika Haberleri: Öğrencilere trafikte bisiklet kullanımı eğitimi
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Öğrencilere trafikte bisiklet kullanımı eğitimi

1 saat önce

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların trafikte daha sağlıklı ve bilinçli bir ulaşıma kavuşmaları için okullarda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.

Öğrencilere trafikte bisiklet kullanımı eğitimi, System.String[]

Bilecik Belediyesi tarafından çocukların trafikte daha sağlıklı ve bilinçli bir ulaşıma kavuşmaları için okullarda teorik ve uygulamalı eğitimler veriliyor.


Bilecik Belediyesi Proje Üretim Merkezi Görevlisi Hakan Yavuz tarafından çocuklara sınıflarında verilen eğitimlerde birçok başlıkta konular anlatılıyor. Eğitimler hakkında bilgi veren Proje Üretim Merkezi Görevlisi Yavuz, "Geçtiğimiz yıllardan itibaren gerçekleştirdiğimiz 'Haydi Çocuklar Bisikletle Okula' etkinliğini bu yıl da gerçekleştireceğiz. Bu etkinlik öncesi çocuklarımızın gerek trafik kurallarını öğrenmeleri ve hatırlamaları gerek bisiklet kullanımına ilişkin kuralları bilmelerini çok önemsiyoruz. Okullarımızda, bu etkinlik öncesi temel trafik ve bisiklet kullanımı konularında teorik eğitimi uyguluyoruz. 25 Eylül Çarşamba ve 26 Eylül Perşembe günleri, 2 ayrı okula uygulamalı olarak trafik eğitimi ile bisikletle ulaşım sağlayacağız. Eğitimin içinde evden okula kadar ve günlük hayatta trafikte karşılaşabilecekleri durumları anlatıyor, trafik levhalarının önemini, genel bisiklet tanımından, güvenli bisiklet sürüşünü, ekipman kullanmanın gerekliliğini anlatıyoruz. Çocuklarımız da eğitimlere büyük ilgi gösteriyorlar" ifadelerine yer verdi. - BİLECİK

Hakan Yavuz, Bilecik, Eylül, Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 12:16 Kaynak: İHA
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