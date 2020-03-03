Öğrencilere 'Trafikte İlk Adımlar' semineri - Son Dakika
Son Dakika Güncel Öğrencilere 'Trafikte İlk Adımlar' semineri - Son Dakika

Öğrencilere 'Trafikte İlk Adımlar' semineri

6 saat önce

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Mithat Yılmaz İlk ve Ortaokulu öğrencilerine "Trafikte İlk Adımlar" isimli projenin 3. etabı kapsamında seminer verildi.

Öğrencilere 'Trafikte İlk Adımlar' semineri, System.String[]

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bulunan Mithat Yılmaz İlk ve Ortaokulu öğrencilerine "Trafikte İlk Adımlar" isimli projenin 3. etabı kapsamında seminer verildi.


Verilen seminerlerde öğrencilere simülatör aracı ile emniyet kemerinin önemine dikkat çekildi. Samsun İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri ve Mithat Yılmaz İlk ve Ortaokulu öğretmenleri Burcu Kurt ve görsel sanatlar öğretmeni Tülin Yavuz tarafından hazırlanan "Trafikte İlk Adımlar" projesinin 3. etabı olan emniyet kemeri simülatör aracı ile emniyet kemerinin kullanılarak, emniyet kemerinin faydaları hakkında eğitim semineri ve alkol gözlüğü ile yapılan uygulamalar ve karayolları trafik işaretleri hakkında öğretmen ve öğrencilere uygulamalı eğitim verdi.


Seminer, öğretmen ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü. - SAMSUN

Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 05:10 Kaynak: İHA
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