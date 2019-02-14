Öğrencilere Tuz ve Şekerin Zararları Anlatılacak

İzmir'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tuz ve şeker tüketiminin zararları anlatılacak.

İzmir'de ilkokul ve ortaokul öğrencilerine tuz ve şeker tüketiminin zararları anlatılacak.



İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türk Böbrek Vakfı arasında "Aşırı Tuz ve Şeker Tüketiminin Zararları ile Sağlıklı Bir Yaşam İçin Beslenme Hayat Tarzı Önerileri Eğitim Projesi" protokolü imzalandı.



İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki imza töreninde konuşan Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, Türkiye'de 3 milyon morbid obez bulunduğunu, yaklaşık 1.8 milyonunun 18 yaş altında olduğunu söyledi.



Bu 1.8 milyonluk sayının da her yıl yüzde 8 arttığını kaydeden Erk, bu nedenle obeziteyle ciddi mücadele gerektiğini vurguladı.



Erk, obezitede artışı sağlayan üç önemli düşmanın tuz, şeker ve un olduğunu ifade ederek, "Tuz hipertansiyon yaratıyor. Hipertansiyon da başta kalp ve böbrek sağlığı olmak üzere metabolizmamızı, organizmamızı bozuyor. Şeker diyabeti yaratıyor. İzmir bu protokolü imzaladığımız 5. il Türkiye'de. Okullarda sağlıklı beslenme, yeni yaşam tarzını anlatmaya çalışacağız." diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürümüz Ömer Yahşi de kentte 460 bin öğrencinin bu projeden faydalanacağını aktararak, çocuklarda obezite, şeker ve tuz farkındalığı yaratmak istediklerini söyledi.



Eğitimlerde öğretmen ve velilerin de bilgilendirileceğini kaydeden Yahşi, şöyle devam etti:



"Sağlıklı bir beslenmenin önemine dikkati çekmek için yaptımız bir protokol. Dünya çapında şekerin ne kadar sıkıntılı olduğunu ve son dönemde çocuklarda oluşan obeziteye ve diyabetik hastalıklara dikkati çekmek ve bunu miminize etmek için İzmir'de bir farkındalık oluştmak istiyoruz. Türk Böbrek Vakfı ile birlikte eğitmenlerimiz var. Eğitici eğitmenlerimiz çalışmalarını yapacaklar. Bunları öğretmenlerimize aktaracaklar. Öğretmenlerimiz de de bu bilgileri çocuklarımıza, ailelere ulaştıracak."



Protokol ile öğretmenlere, öğrencilere, velilere böbrek sağlığı ve böbrek hastalıkları başta olmak üzere aşırı şeker ve tuz tüketiminin insan sağlığına zararları, aşırı tüketimin oluşturduğu şeker hastalığı ve yüksek tansiyon gibi hastalıklar ve bu hastalıklardan korunma, doğru beslenme, sağlıklı alışkanlıklar edinme, sporun hayataki yeri



konularında bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri verilecek.



Bu eğitim öğretim yılı için geçerli olacak protokol, gelecek yıl için de uzatılabilecek.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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