Öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıldı
6 saat önce
Kayseri'de Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan 3 mahallede çocuklara kitap dağıtıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:22 Kaynak: AA
Kayseri'de Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan 3 mahallede çocuklara kitap dağıtıldı.
Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla, "Kitaplar Bizden Başarılar Sizden Kampanyası" kapsamında, Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan Ulupınar, Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz kitap dağıtıldı.
Kitap dağıtımında öğrencilere, milli parkların önemi de anlatıldı.
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