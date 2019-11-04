Son Dakika Haberleri: Öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıldı
Son Dakika Güncel Öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıldı

Öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıldı

6 saat önce

Kayseri'de Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan 3 mahallede çocuklara kitap dağıtıldı.

Öğrencilere ücretsiz kitap dağıtıldı, System.String[]

Kayseri'de Aladağlar Milli Parkı'nda bulunan 3 mahallede çocuklara kitap dağıtıldı.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılan organizasyonla, "Kitaplar Bizden Başarılar Sizden Kampanyası" kapsamında, Aladağlar Milli Parkı sınırlarında bulunan Ulupınar, Kapuzbaşı ve Büyükçakır mahallelerinde ilk ve ortaokul öğrencilerine ücretsiz kitap dağıtıldı.

Kitap dağıtımında öğrencilere, milli parkların önemi de anlatıldı.

Aladağlar, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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