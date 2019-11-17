Son Dakika Haberleri: Öğrencilere ulaşımda kolaylık
Son Dakika Güncel Öğrencilere ulaşımda kolaylık - Son Dakika

Öğrencilere ulaşımda kolaylık

6 saat önce

Ankara'da ilk kez başlatılan ve yaş sınırının kaldırıldığı 200 binişlik 60 TL'ye indirimli aylık abonman kart uygulamasına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.

Öğrencilere ulaşımda kolaylık, System.String[]

Ankara'da ilk kez başlatılan ve yaş sınırının kaldırıldığı 200 binişlik 60 TL'ye indirimli aylık abonman kart uygulamasına Başkentli öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor.


Öğrenciler, ANKARAKART'larına para yükleme işlemlerini Kart İşlem Merkezleri dışında kiosklar aracılığıyla da yapabiliyor. Örgün eğitim sisteminde yer alan (lise, ön lisans, lisans, lisansüstü, ikinci öğretim) tüm öğrenciler kredi kartlarını kullanarak, abonman kartlarına kiosklar sayesinde sıra beklemeden kolaylıkla yükleme yapabiliyor.


İndirimli abonman kartının ekonomik açıdan bütçesini rahatlattığını söyleyen üniversite öğrencisi Turgay Şentürk, "Bu uygulama öğrenciye güzel bir imkan sunuyor. Otobüsü çok kullandığım için az fiyata daha çok binmiş oluyorum. Teşekkür ediyorum" derken, yaş kriterinin kaldırılmasından memnuniyet duyduğunu ifade eden Esma Ürün ise, "Bu uygulama öğrencileri çok sevindirdi. Ücret yüksek olduğu için aktarmalarda zorlanıyorduk. Emeği geçen herkese teşekkür ederim" diye konuştu. Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi Hayat Muhammed de bütçe dostu kartı kullandığını belirterek, "Pahalı bir uygulama olmadığı için öğrencilere yapılmış çok avantajlı bir destek sözleriyle düşüncesini paylaştı. - ANKARA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 08:08 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Tarihi Kapalıçarşı'da, 9 metrekarelik dükkana 12 milyon TL değer biçildi
Rum medyası manşet yaptı: Güney Kıbrıs'ta her haneye bir silah düşüyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yıldız Kenter paylaşımı: Sanat camiasına başsağlığı diliyorum İBB Başkanı İmamoğlu, eşinin dergiye verdiği pozlar hakkında ilk kez konuştu: Bilseydim engellerdim

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2019 02:23:54. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Öğrencilere ulaşımda kolaylık
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]